Известный украинский кикбоксер и бывший офицер военно-морских сил Украины Павел Журавлевопубликовал на своем Youtube-канале патриотический видеоролик "Братья" с участием украинских военных.

Павел Журавлев FEA

Видео на странице Журавлева с курсантами ВМС Украины сделано как противоположность скандально известному ролику с российским спецназом, который ранее выложил у себя в Instagram украинский боксер Василий Ломаченко.

Напомним, Журавлев прокомментировал скандал вокруг чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко и попросил его высказать свою позицию о "вежливых людях" (российских военных) четко, но не в стихах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк заявил, что также не понял скандальное видео Ломаченко с российским спецназом.

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