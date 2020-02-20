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20 февраля • обновлено в 18:58
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Ответил Ломаченко: известный кикбоксер записал патриотическое видео с украинскими военными

4.5т
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Известный украинский кикбоксер и бывший офицер военно-морских сил Украины Павел Журавлевопубликовал на своем Youtube-канале патриотический видеоролик "Братья" с участием украинских военных.

Павел Журавлев

Павел Журавлев

FEA

Видео на странице Журавлева с курсантами ВМС Украины сделано как противоположность скандально известному ролику с российским спецназом, который ранее выложил у себя в Instagram украинский боксер Василий Ломаченко.

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Напомним, Журавлев прокомментировал скандал вокруг чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко и попросил его высказать свою позицию о "вежливых людях" (российских военных) четко, но не в стихах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк заявил, что также не понял скандальное видео Ломаченко с российским спецназом.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Василий Ломаченко
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Fest Glober
Fest Glober
Ну так Лома теж рускоязичний у своїй вазі. -Ого як любить Украіну тожє на руском язикє, дай Бо всім так любити як це робить Васілій, скока он для Украіни сделал. Ходить в украінскую православную церковь чіста із-за таво, что там молятся на староруском. Вася хорошо панімат старорускій. І вєжлівиє люді- тожє любят Украіну. Всє по-своєму любят Украіну, І западенци как то по-своіму єйо любят. Всє ми канешно разниє. В кожного сваі гіроі: в Харьковє -вон Жуков, в Одессє Єкатєріна, на Думбасє -Артьом, на западенщинє -СС. Каждий у сєбя, па-своіму любіт Украіну. Какая разніце. Лома чіста ето імєл ввіду.
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