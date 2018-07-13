Отстранен: россиянина Илюмжинова выставили из ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянин Кирсан Илюмжинов был отстранен от занимаемой должности. Соответствующее решение было принято на заседании комитета по этики организации.

Илюмжинову также запретили на протяжении 18 месяцев занимать любые должности в федерации, сообщает пресс-служба ФИДЕ. 3-го октября нынешнего года в Батуми пройдут выборы нового президента организации. При этом Илюмжинова в списке утвержденных кандидатов нет. В то же время на пост претендует другой представитель РФ - глава оргкомитета "Россия-2018", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Отметим, что Илюмжинов занимал пост президента ФИДЕ с 1995 года.

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