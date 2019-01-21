''Оторвать голову'': Виталий Кличко раскрыл неизвестный факт о бое с Джошуа

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что после поражения Владимира от Энтони Джошуа, он хотел отомстить британцу.

"У меня огромное желание было выйти в ринг после самого свежего поединка, который был связан с Кличко и о котором, конечно, было очень много разговоров: поединка Владимира [с Энтони Джошуа]. Было желание оторвать голову. Сейчас я уже не имел возможности, хотя желание было огромное выйти и отомстить за брата. Желание есть, а возможности уже не позволяют. Правда, физические кондиции позволяют – на этой должности нужно быть в хорошей форме", – сказал Виталий в интервью Александру Беленькому.

Виталий Владимирович вспомнил, что традиция "мстить" была присуща семье Кличко.

"На самом деле, в карьере братьев Кличко была такая интересная составляющая – когда-то я проиграл Крису Берду – я был травмирован, но Владимир в следующем поединке вышел против Криса и отомстил за брата, нокаутировав его. Затем Владимир проиграл поединок Кори Сандерсу и уже старший брат вышел, нокаутировал и отомстил за него", - заявил Виталий Кличко.

Свой последний бой в карьере украинец провел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". Кличко уступил непобежденному британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

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