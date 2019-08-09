"От нас ждут!" В России заговорили о бойкоте ОИ-2020: что произошло

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио включили четыре острова Южных Курил в границы Японии на карте, которая демонстрирует маршрут олимпийского огня на территории страны.

Так в префектуру Хоккайдо включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежность которых Токио оспаривает у России. В комментарии Sport24 российская олимпийская чемпионка Светлана Журова не исключила бойкота РФ Игр в Токио.

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Олимпиада-2020 Global Look Press

"Сложно сказать, это ошибка или провокация. Уверена, что в этой ситуации нужно разбираться нашему Министерству иностранных дел и МОК. Не думаю, что МОК нужны международные скандалы перед Олимпиадой. Может, от нас ждут какой-то реакции, что спортсмены должны бойкотировать Игры", – заявила ныне депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет официально допустил Россию к участию в Олимпиаде-2020, несмотря на громкие допинговые скандалы.

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