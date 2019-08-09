Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"От нас ждут!" В России заговорили о бойкоте ОИ-2020: что произошло

2.6т Читать материал на украинском

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио включили четыре острова Южных Курил в границы Японии на карте, которая демонстрирует маршрут олимпийского огня на территории страны.

Так в префектуру Хоккайдо включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежность которых Токио оспаривает у России. В комментарии Sport24 российская олимпийская чемпионка Светлана Журова не исключила бойкота РФ Игр в Токио.

Новости
Умер легендарный олимпийский чемпион

Олимпиада-2020

Олимпиада-2020

Global Look Press

"Сложно сказать, это ошибка или провокация. Уверена, что в этой ситуации нужно разбираться нашему Министерству иностранных дел и МОК. Не думаю, что МОК нужны международные скандалы перед Олимпиадой. Может, от нас ждут какой-то реакции, что спортсмены должны бойкотировать Игры", – заявила ныне депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет официально допустил Россию к участию в Олимпиаде-2020, несмотря на громкие допинговые скандалы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Олимпиада-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Олимпиада-2020
Место
Япония Токио
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
23
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...