Оснований нет? Червоненко присвоили звание мастера спорта

Украинскому автогонщику, бизнесмену и экс-министру транспорта и связи Евгению Червоненко присвоили звание "Заслуженного мастера спорта".

Соответствующий указ (№3123 от 20 июня 2019 года) выдало Министерство молодежи и спорта Украины. Отмечается, что звание получено Червоненко "за достижение высоких спортивных результатов и повышения престижа Украины на международной спортивной арене".

Во второй части текста говорится, что контроль за выполнением этого приказа министр молодежи и спорта Игорь Жданов, подписавший документ, оставил за собой.

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При этом звание "Заслуженный мастер спорта", согласно условиям его присвоения в неолимпийских и национальных видах спорта и дисциплинах в олимпийских видах спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, могут получить:

призеры Всемирных игр;

чемпионы Всемирных игр по единоборствам в неолимпийских видах;

чемпионы Всемирных интеллектуальных игр;

чемпионы мира или спортсмены, которые становились призерами первенств планеты не менее трех раз;

призеры Всемирной шахматной Олимпиады.

У Евгения Червоненко ни одного из перечисленных спортивных титулов нет, так что его случай может стать прецедентом.

Напомним, Червоненко был чемпионом СССР, победителем этапов чемпионата Европы по автоспорту.

Он возглавлял Министерство транспорта и связи в 2005-2006 годах. Награжден орденами "За заслуги" второй и третьей степени, князя Ярослава Мудрого V степени, шведским орденом "Полярная звезда", польским орденом "За заслуги".

Как писал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по плаванию, народный депутат Украины от Радикальной партии Денис Силантьев заявил о желании возглавить Министерство молодежи и спорта.

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