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Он умрет: украинский чемпион Олимпиады-2018 сделал громкое заявление

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Олимпийский чемпион Пхенчхана в лыжной акробатике Александр Абраменко считает перспективы своего вида спорта в Украине туманными. По его признанию, сейчас в нашей стране фристайлистам просто негде оттачивать мастерство.

“На данный момент, к сожалению, в Украине нет спортсменов моего уровня. Даже минимум того же уровня никого нет – это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет. Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине”, – сказал Абраменко в интервью XSPORT.

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При этом, по словам спортсмена, ему хотелось бы продолжать выступать до Олимпийских игр 2022 года.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что Абраменко ни за что не перейдет выступать за сборную другой страны.

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Тема
лыжная акробатика
Персона
Александр Абраменко
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