Олимпиада-2020: что нужно знать о перенесенных Играх

Несомненно, главным спортивным событием 2020 года должны были стать Олимпийские игры в Токио, которые на днях были перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Летняя XVII Олимпиада в стране Восходящего Солнца проходила в Токио в 1964 году. Это были первые Игры на азиатском континенте, в которых приняли участие 5140 атлетов из 94 стран мира. Они оспаривали награды в 19 видах спорта. На подготовку к мировому спортивному форуму ее организаторы потратили 2 млрд долларов. Для страны это было эпохальное событие. В Токио был установлен 81 олимпийский и 32 мировых рекорда.

На олимпийских аренах Токио победно выступали и украинские спортсмены. Знаменитая гимнастка киевлянка Лариса Латынина завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Еще один представитель столицы УССР гимнаст Борис Шахлин выиграл "золото", два "серебра" и одну "бронзу". Четыре медали – две золотых, по одной серебряной и бронзовой – пополнили коллекцию блестящей гимнастки из Донецка Полины Астаховой. Чемпионом XVIII Игр стал выдающийся атлет из Запорожья Леонид Жаботинский.

Галина Прозуменщикова, наша известная пловчиха из Севастополя, "выловила" в токийском бассейне "золото". Киевлянин, фехтовальщик Григорий Крисс был лучшим среди шпажистов. Три наших волейболиста – харьковчане Юрий Венгеровский и Юрий Поярков, а также одессит Эдуард Сибиряков – выступали в составе "золото" команды СССР. Каноист Андрей Химич из Черкасс был первым в финальном заезде, а Николай Чужиков из Лисичанска победил в соревнованиях байдарочников. Вот такого бы повторения в Токио через год. Мечтать ведь не вредно…

Напомню, на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в активе украинских спортсменов было 11 медалей, из которых лишь одно "золото", добытое гимнастом Олегом Верняевым.

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Все олимпийские арены Токио до переноса Игр на следующий год уже были в готовности №1. Футбольный и баскетбольный турниры собирают большое количество зрителей. Баскетболисты, к примеру, свои отношения будут выяснять на паркете спортивного комплекса Saitama Super Arena, и за матчами мастеров оранжевого мяча смогут наблюдать 225 тысяч поклонников популярной игры.

Ультрасовременный универсальный спортивный комплекс был открыт осенью 2000 года. В 2003-м на его площадке стартовал сезон НБА, который открылся матчем между "Сиэтл Суперсоникс" и "Лос-Анджелес Клипперс". В 2006-м на этой арене проходили поединки баскетбольного мундиаля: в финальном матче Испания обыграла Грецию и впервые в истории стала сильнейшей на планете.

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Олимпийские медали Игр в Токио уже ожидают своих будущих обладателей. Любопытно, что сделаны они из… побывавших в употреблении смартфонов. Оргкомитет собрал более 50 тысяч электронного мусора – выброшенные видеокамеры, ноутбуки, телефоны – из которых извлекли почти 35 кг золота, 4600 кг серебра и 2700 кг бронзы. Вот такое ноу-хау по-японски.

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Напоследок – традиционная рубрика "Keep smile". Улыбайтесь, друзья, и делайте это чаще.

1. Разговор двух приятелей:

- Что это ты вырезаешь из газет?

- Вот заметка о муже, убившем жену, которая шарила по его карманам.

- И что же ты с ней сделаешь?

- Положу в свой карман.

2. Может ли начальник быть любимым? Может, судя по надписям на траурных венках.

3. Девушка говорит подруге:

- Предложила ему кофе, а он на грудь пялится. Не догоняю, может, с молоком хочет?..

4. Алкоголь является отличным растворителем. Он растворяет браки, дружбу, семьи, рабочие места, банковские счета, печень и мозг. Но только не проблемы.

5. Жить надо так, чтобы на социальные сети не хватало времени.

6. Объявление: "Просьба не оставлять в карманах ценные вещи, гардеробщица с зарплатой в 800 гривен за себя не отвечает".

7. Жена:

- Мне нужно внимание и уход.

Муж:

- Внимание… Я ухожу!

8. Мужчина спрашивает у девушки на улице:

- Девушка, а как вас зовут?

- Неважно.

- Выглядите вы точно так же.

9. "Неужели у нас таки отключили интернет??!!!" – с двойственным чувством подумал вернувшийся с работы муж, почуяв доносящийся с кухни запах котлет.

10. Это правда, что в Украине самые богатые в мире чиновники? Нет, самые богатые – их жены, родители и дети.

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