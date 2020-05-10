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10 мая • обновлено в 09:52
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Олейник добыл тяжелую победу над Вердумом в UFC 249

1.6т
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Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который 6 лет назад принял российское гражданство, добыл непростую победу над опытным Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник уверенно начал встречу, просто уничтожив бразильца, который ничего не мог сделать в защите и пропустил очень много ударов. Запал Олейника на этом закончился. Во второй пятиминутке Ведрум смог провести тейкдаун.

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

В решающем раунде Вердум полностью доминировал: сильно повозил Олейника в партере и несколько раз был близок к сабмишену, однако судьи скандально проигнорировали преимущество бразильского бойца, отдав победу россиянину.

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

Напомним, что Олейник родился и жил в Харькове. В ноябре 2014 года он перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина

Напомним, что Олейника жестко избили в первом же бою за Россию.

Ранее Алексей назвал протестующих в 2014 году на Майдане Незалежности "стадом"

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Алексей Олейник
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