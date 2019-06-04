ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Официально: назван следующий соперник Хабиба Нурмагомедова

Официально: назван следующий соперник Хабиба Нурмагомедова
Поединок был объявлен официально
252Читать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) следующий бой проведет против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC).

Поединок был официально объявлен и пройдет 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После супербоя десятилетия российский боец устроил потасовку с болельщиками.

Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения