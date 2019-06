Официально: назван следующий соперник Хабиба Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) следующий бой проведет против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC).

Поединок был официально объявлен и пройдет 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

It's signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!



