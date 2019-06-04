Официально: назван следующий соперник Хабиба Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) следующий бой проведет против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC).
Поединок был официально объявлен и пройдет 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.
It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!— UFC (@ufc) 4 июня 2019 г.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После супербоя десятилетия российский боец устроил потасовку с болельщиками.
Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.
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