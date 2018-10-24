Официально: Хабиб получил наказание за потасовку

Россиянин Хабиб Нурмагомедов узнал свое наказание за драку вне октагона после поединка против британца Конора МакГрегора, который состоялся 7 октября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получит лишь половину своего гонорара.

Соответствующее решение было принято Атлетической комиссией штата Невада. Таким образом гонорар Хабиба составит 1 млн долларов. Остальную сумму Нурмагомедов может получить после дисциплинарного слушания, которые состоится в декабре. На этом заседании также будет принято решение относительно дисквалификации Хабиба и МакГрегора. До слушания бойцы не могут принимать участие в соревнованиях UFC, сообщает BBC.

Хабиб Нурмагомедов Instagram

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу в бое против МакГрегора удушающим приемом. После поединка россиянин устроил драку с болельщиками, за что был лишен гонорара и дисквалифицирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов собирается выйти в ринг против непобежденного боксера Флойда Мейвезера. Поединок может пройти в России или Лас-Вегасе.