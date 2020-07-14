Обвиняемый в допинге россияин признан чемпионом Олимпиады спустя 8 лет

Российский борец Билял Махов стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 после пересмотра результатов.

Международный Олимпийский комитет принял такое решение после того, как финалистов турнира по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов уличили в применении допинга. Изначально Махов завоевал "бронзу" вместе с иранцем Комилом Гасеми. Переповерка проб Артура Таймазова из Узбекистана и грузина Давита Модзманашвили, который победил Махова в полуфинале, дали положительный результат.

Обновленный профиль россиянина на сайте МОК скриншот

Впервые в олимпийской истории вольной борьбы первое место в одной категории досталось сразу двум спортсменам. Вместе с россиянином медаль найвысшей пробы получит и Гасеми.

Махов — трехкратный чемпион мира, он также становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств. В феврале этого года в крови россиянина обнаружили допинг. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимого российского боксера Александра Беспутина лишили чемпионского титула по версии WBA в полусреднем весе из-за употребления допинга.