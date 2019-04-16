"Ничего личного": в Харькове возник скандал со строительством спорткомплекса

Харьковский горсовет планирует отказаться от строительства нового спорткомплекса возле местного Дворца спорта. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат мэрии Игорь Черняк.

"На своей сессии Харьковский горсовет окончательно "похоронит" надежды многих харьковчан на появление современной многофункциональной арены в нашем городе. Помните планы постройки новой арены возле Дворца Спорта под Евробаскет-2014? Да-да. Той самой арены, где был полностью залит фундамент, и даже начал появляться каркас! Так вот. Горсовет планирует изменить целевое назначение этого участка. И на том месте, где могла быть построена, а вернее – достроена, современная арена, мы получим… очередной жилой комплекс! Ничего личного. Просто бизнес", – написал чиновник.

Отметим, что спорткомплекс "Kharkiv arena" должен быть рассчитан на шесть тысяч зрителей. На арене планировалось проведение спортивных мероприятий, выставок, музыкальных концертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный стадион "Металлист" в Харькове является претендентом на проведение Суперкубка УЕФА.

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