"Нет времени на идиотов": Нурмагомедов ответил МакГрегору

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) считает, что Конор МакГрегор (21-4) хорош лишь на словах, а на деле не сможет конкурировать с ним на ринге.

"Не думаю, что он готов к реваншу. Во время нашего прошлого боя я бил и душил его все четыре раунда, заставил его сдаться. С тех пор прошло уже более трех лет, а он все еще не побеждал. Бой со мной нужно заслужить", – сказал Хабиб в эксклюзиве RT.

Хабиб Нурмагомедов RT

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Россиянин также отметил, что спокойно относится к оскорблениям со стороны МакГрегора, так как "не обращает внимания на слова идиотов".

"Одно дело говорить, а другое – делать. Этим мы и отличаемся друг от друга. Я рад, что люди замечают расхождения между нами, поэтому не трачу силы и эмоции на его высказывания. У нас на идиотов внимания не обращают", – добавил Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата Хабиба – Абубакара Нурмагомедова – отстранили из UFC на полгода.

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