"Ненавидит Конора": глава UFC рассказал о реванше Хабиб - МакГрегор

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что верит в реальность боя-реванша между Конором МакГрегором и действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Конор МакГрегор

"Хабиб не собирается драться с Конором? Реальность такова, что Хабиб никогда не отказывался от поединков, никогда. Это просто не его стиль. Он ненавидит Конора МакГрегора. Конор МакГрегор ненавидит его. Каждый раз, когда вы обсуждаете одного с другим, вы получите именно такие ответы. Все говорят о том, насколько богат Конор. Хабиб так же богат. У Хабиба есть такие деньги. Когда я говорю об этом, я имею в виду сумму, превышающую 50 млн долларов", – отметил Дана Уайт, которого цитирует MMAJunkie.

Также глава UFC подтвердил факт переговоров между Хабибом и непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером.

Хабиб Нурмагомедов

"Мы с Флойдом общались сегодня вечером. Послушайте, мы кое-что устроим. Сегодня был бой, скоро дерется Хабиб, и так много всего происходит. Флойд в наших планах, мы в планах Флойда на этот год, так что в конечном итоге мы что-нибудь сделаем", – добавил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Хабиба Нурмагомедова намечен на 18 апреля – он подерется с американцем Тони Фергюсоном.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!