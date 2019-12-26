"Не вы заслуживаете": Зеленский встретился с чемпионами Дефлимпиады-2019

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с атлетами дефлимпийской сборной Украины, занявшей третье место на XIX зимних Дефлимпийских играх в Италии.
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский поздравил медалистов с успешным турниром и вручил им государственные награды.
"Самое главное в этой победе – то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, какие вы сильные, несломленные духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы. Не вы заслуживаете этих государственных наград, а эти награды заслуживают вас", – отметил Зеленский, обращаясь к спортсменам.
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Отдельно президент Спортивной федерации глухих Украины Леонид Касицкий подчеркнул, что команда ехала на Дефлимпийские игры с приподнятым настроением благодаря, в частности, поддержке первой леди, которая во время проводов обратилась к спортсменам на языке жестов.
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
"Мы были очень впечатлены. Почувствовали сильный подъем и вашу поддержку", – отметил он, обращаясь к Елене Зеленской.
Отметим, что дефлимпийская сборная Украины завоевала на Играх 11 медалей – четыре "золота", четыре "серебра" и три "бронзы".
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с дефлимпийцами
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Исландии по футболу передал привет Зеленскому.
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