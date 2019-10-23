"Не стоит этого делать": МакГрегор в Киеве поставил на место критиков

Звезда смешанных единоборств, ирландский боец Конор МакГрегор, который посетил Киев, рассказал на пресс-конференции о своих планах и о том, сколько планирует оставаться в ММА.

Конор МакГрегор в Киеве Parimatch

"Я не рассматриваю этот вопрос глобально, смотрю наперед только на несколько месяцев. Не думаю о будущем в плане каких-то больших идей, начала новой карьеры или т.п., а просто использую каждую возможность для боя, для хорошего выступления. Кто-то меня уже списывает? Не стоит этого делать. Даже когда я говорю, что ухожу, всегда есть хоть маленький шанс, что я вернусь", - заявил Конор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор прилетел с коротким визитом в столицу Украины, встретившись с журналистами. Поездка в Украину прошла по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году.

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