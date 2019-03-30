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Названы лучшие спортмены года в Украине

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Названы имена лучших спортсменов и тренеров Украины по итогам 2018 года. Официальная церемония награждения "Герой спортивного года-2018" состоялась 30 марта.

Церемония награждения "Герой спортивного года-2018"

Церемония награждения "Герой спортивного года-2018"

НОК Украины

Лучшим спортсменом нашей страны стал олимпийский чемпион фристайлер Александр Абраменко, а лучшей спортсменкой - чемпионка Европы по стрельбе Елена Костевич.

Новости
Усик получил престижную премию

Лауреатами премии "Выдающееся достижение" стали чемпионка мира по борьбе Дарья Белодед и первая ракетка Украины, выигравшая Итоговый теннисный турнир, Элина Свитолина.

Лучшим тренером Украины стал наставник Абраменко Энвер Аблаев.

Двухкратная чемпионка юношеских Олимпийских игр по фехтованию Екатерина Чорний победила в номинации "Олимпийская надежда Украины".

Лучшей командой года стал дуэт стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука.

Победу в номинации "Вместе с олимпийцами" завоевал тайский боксер Игорь Любченко.

Лауреатом премии "Сильные духом" стала Оксана Шишкова.

"Сенсацией года" в Украине признана борчиха Алла Черкасова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодая украинская дзюдоистка Дарья Белодед одержала победу в номинации "Мисс красная дорожка, или самая стильная участница церемонии "Герои спортивного года" предыдущих лет".

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Персоны
Дарья БелодедАлександр АбраменкоЭлина Свитолина
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