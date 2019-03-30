Названы лучшие спортмены года в Украине

Названы имена лучших спортсменов и тренеров Украины по итогам 2018 года. Официальная церемония награждения "Герой спортивного года-2018" состоялась 30 марта.

Церемония награждения "Герой спортивного года-2018" НОК Украины

Лучшим спортсменом нашей страны стал олимпийский чемпион фристайлер Александр Абраменко, а лучшей спортсменкой - чемпионка Европы по стрельбе Елена Костевич.

На Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року-2018" 🏆🎉🔜у номінації ✨"Найкращий спортсмен року"✨ на перемогу претендують:



🔹Олег ВЕРНЯЄВ (спортивна гімнастика)

🔹Олександр АБРАМЕНКО (фристайл)

🔹Жан БЕЛЕНЮК (греко-римська боротьба)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/9MSV8ycFuO — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Новости Усик получил престижную премию

На найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018". 🏆🎉🔜 у номінації ✨ "Найкраща спортсменка року" ✨ на перемогу претендують:



🔸Олена КОСТЕВИЧ (кульова стрільба)

🔸Дар'я БІЛОДІД (дзюдо)

🔸Еліна СВІТОЛІНА (теніс)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/DM2mhzwA5r — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Лауреатами премии "Выдающееся достижение" стали чемпионка мира по борьбе Дарья Белодед и первая ракетка Украины, выигравшая Итоговый теннисный турнир, Элина Свитолина.

Лучшим тренером Украины стал наставник Абраменко Энвер Аблаев.

У номінації ✨ "Найкращий тренер року" ✨у найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018" на перемогу претендують:



🔹Ігор ЧЕРЕДІНОВ

🔹Тренерський дует Світлана КУЗНЄЦОВА і Геннадій БІЛОДІД

🔹Енвер АБЛАЄВ #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/ebJEhb9eIi — НОК України (@OlympicUA) 29 марта 2019 г.

Двухкратная чемпионка юношеских Олимпийских игр по фехтованию Екатерина Чорний победила в номинации "Олимпийская надежда Украины".

На перемогу у номінації ✨"Олімпійська надія "✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" претендують:



🔶Ярослава МАГУЧІХ (стрибки у висоту)

🔷Михайло КОХАН (метання молота)

🔶Катерина ЧОРНІЙ (фехтування на шпагах)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/WU3IeAsrZd — НОК України (@OlympicUA) 27 марта 2019 г.

Лучшей командой года стал дуэт стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука.

У номінації ✨ "Найкраща команда року" ✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" на перемогу претендують:



🔹Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук

🔹Жіноча збірна України з баскетболу 3х3

🔹Чоловіча четвірка парна з академічного веслування #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/wqgpGXSebK — НОК України (@OlympicUA) 29 марта 2019 г.

Победу в номинации "Вместе с олимпийцами" завоевал тайский боксер Игорь Любченко.

У номінації "Разом з олімпійцями" на перемогу у церемонії "Герої спортивного року-2018". претендують:



🔶Жіноча збірна України з шахів

🔶Лариса СОЛОВЙОВА – чемпіонка світу з пауерліфтингу

🔷Ігор ЛЮБЧЕНКО – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/vkCCKCvrGm — НОК України (@OlympicUA) 27 марта 2019 г.

Лауреатом премии "Сильные духом" стала Оксана Шишкова.

У найголовнішій спортивній премії країни 🎉🏆– "Герої спортивного року-2018" у номінації ✨"Сильні духом"✨ (паралімпійські види спорту) на перемогу претендують:



🔹Віталій ЛУК'ЯНЕНКО

🔸Оксана ШИШКОВА

🔸Єлизавета МЕРЕШКО#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/LcVMA0DcfG — НОК України (@OlympicUA) 28 марта 2019 г.

"Сенсацией года" в Украине признана борчиха Алла Черкасова.

У номінації ✨"Сенсація "✨ Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року-2018" на перемогу претендують:



🔹Роман СВІЧКАР (фехтування на шпагах)

🔹Мар'ян ЗАКАЛЬНИЦЬКИЙ (легка атлетика, ходьба 50км)

🔸Алла ЧЕРКАСОВА (вільна боротьба)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/sSGMBiyvLa — НОК України (@OlympicUA) 28 марта 2019 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодая украинская дзюдоистка Дарья Белодед одержала победу в номинации "Мисс красная дорожка, или самая стильная участница церемонии "Герои спортивного года" предыдущих лет".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram