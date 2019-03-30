Названы лучшие спортмены года в Украине

Названы имена лучших спортсменов и тренеров Украины по итогам 2018 года. Официальная церемония награждения "Герой спортивного года-2018" состоялась 30 марта.
Церемония награждения "Герой спортивного года-2018"
НОК Украины
Лучшим спортсменом нашей страны стал олимпийский чемпион фристайлер Александр Абраменко, а лучшей спортсменкой - чемпионка Европы по стрельбе Елена Костевич.
На Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року-2018" 🏆🎉🔜у номінації ✨"Найкращий спортсмен року"✨ на перемогу претендують:— НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.
🔹Олег ВЕРНЯЄВ (спортивна гімнастика)
🔹Олександр АБРАМЕНКО (фристайл)
🔹Жан БЕЛЕНЮК (греко-римська боротьба)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/9MSV8ycFuO
На найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018". 🏆🎉🔜 у номінації ✨ "Найкраща спортсменка року" ✨ на перемогу претендують:— НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.
🔸Олена КОСТЕВИЧ (кульова стрільба)
🔸Дар'я БІЛОДІД (дзюдо)
🔸Еліна СВІТОЛІНА (теніс)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/DM2mhzwA5r
Лауреатами премии "Выдающееся достижение" стали чемпионка мира по борьбе Дарья Белодед и первая ракетка Украины, выигравшая Итоговый теннисный турнир, Элина Свитолина.
Лучшим тренером Украины стал наставник Абраменко Энвер Аблаев.
У номінації ✨ "Найкращий тренер року" ✨у найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018" на перемогу претендують:— НОК України (@OlympicUA) 29 марта 2019 г.
🔹Ігор ЧЕРЕДІНОВ
🔹Тренерський дует Світлана КУЗНЄЦОВА і Геннадій БІЛОДІД
🔹Енвер АБЛАЄВ #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/ebJEhb9eIi
Двухкратная чемпионка юношеских Олимпийских игр по фехтованию Екатерина Чорний победила в номинации "Олимпийская надежда Украины".
На перемогу у номінації ✨"Олімпійська надія "✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" претендують:— НОК України (@OlympicUA) 27 марта 2019 г.
🔶Ярослава МАГУЧІХ (стрибки у висоту)
🔷Михайло КОХАН (метання молота)
🔶Катерина ЧОРНІЙ (фехтування на шпагах)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/WU3IeAsrZd
Лучшей командой года стал дуэт стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука.
У номінації ✨ "Найкраща команда року" ✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" на перемогу претендують:— НОК України (@OlympicUA) 29 марта 2019 г.
🔹Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук
🔹Жіноча збірна України з баскетболу 3х3
🔹Чоловіча четвірка парна з академічного веслування #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/wqgpGXSebK
Победу в номинации "Вместе с олимпийцами" завоевал тайский боксер Игорь Любченко.
У номінації "Разом з олімпійцями" на перемогу у церемонії "Герої спортивного року-2018". претендують:— НОК України (@OlympicUA) 27 марта 2019 г.
🔶Жіноча збірна України з шахів
🔶Лариса СОЛОВЙОВА – чемпіонка світу з пауерліфтингу
🔷Ігор ЛЮБЧЕНКО – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/vkCCKCvrGm
Лауреатом премии "Сильные духом" стала Оксана Шишкова.
У найголовнішій спортивній премії країни 🎉🏆– "Герої спортивного року-2018" у номінації ✨"Сильні духом"✨ (паралімпійські види спорту) на перемогу претендують:— НОК України (@OlympicUA) 28 марта 2019 г.
🔹Віталій ЛУК'ЯНЕНКО
🔸Оксана ШИШКОВА
🔸Єлизавета МЕРЕШКО#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/LcVMA0DcfG
"Сенсацией года" в Украине признана борчиха Алла Черкасова.
У номінації ✨"Сенсація "✨ Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року-2018" на перемогу претендують:— НОК України (@OlympicUA) 28 марта 2019 г.
🔹Роман СВІЧКАР (фехтування на шпагах)
🔹Мар'ян ЗАКАЛЬНИЦЬКИЙ (легка атлетика, ходьба 50км)
🔸Алла ЧЕРКАСОВА (вільна боротьба)#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/sSGMBiyvLa
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодая украинская дзюдоистка Дарья Белодед одержала победу в номинации "Мисс красная дорожка, или самая стильная участница церемонии "Герои спортивного года" предыдущих лет".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram