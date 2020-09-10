Названа причина смерти 'Мистера Вселенная': спортивные итоги 9 сентября

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу принял решение жить на клубной базе из-за ультрас команды, а украинская чемпионка Анжелика Терлюга рассказала о самом экстремальном сексе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 9 сентября.

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