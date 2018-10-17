''Наповал'': Кадыров рассказал о расправе над МакГрегором

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российскому бойцу смешанного стиля Зубайре Тухугову надо было более серьезно подойти к расправе над ирландцем Конором МакГрегром.

"Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говорится", — написал Кадыров у себя в Instagram.

Тухугов ударил ирландца МакГрегора во время потасовки после боя его друга — Нурмагомедова. Из-за участия в драке, Тухугов лишился поединка на турнире UFC. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что бойцы, замешанные в потасовке, больше не выступят под эгидой промоушена.