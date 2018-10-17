''Наповал'': Кадыров рассказал о расправе над МакГрегором

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российскому бойцу смешанного стиля Зубайре Тухугову надо было более серьезно подойти к расправе над ирландцем Конором МакГрегром.
"Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говорится", — написал Кадыров у себя в Instagram.
Зубайр, ты знаешь кто ты и откуда! Я помню тебя ещё с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи (Дала г1азот къобал дойла цуьна!) мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону... Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы - твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всём свете клуб @akhmat_mma "Ахмат", в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне. И вот ещё что... Я видел какую оплеуху ты отвесил Коннору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты ещё раз дашь слово вступится за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах - молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться... Как-то так, Зубайр! #кадыров #чечня #россия #заКадырова #кадыровсила #зубайр #тухугов
Тухугов ударил ирландца МакГрегора во время потасовки после боя его друга — Нурмагомедова. Из-за участия в драке, Тухугов лишился поединка на турнире UFC. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что бойцы, замешанные в потасовке, больше не выступят под эгидой промоушена.