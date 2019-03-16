"На словах ты Лев Толстой": скандальный Емельяненко высмеял бойца, получившего между ног

Российский боец Александр Емельяненко поглумился над своим коллегой и соотечественником Сергеем Харитоновым, который в дебюте своего крайнего боя получил в пах и не сумел продолжить поединок.
Харитонов отказался драться со скандальным спортсменом, сославшись на отсутствие спортивного интереса этого боя.
"Вот и получается: на словах ты Лев Толстой, а на деле… Думаю, знаете и так продолжение. Так вот, я своему слову хозяин. И раз уж на то пошло, у меня отговорок "дайте много денег, тогда и подумаю" не будет. Я с Харитоновым и бесплатно подерусь. Мне корона не жмет", - цитирует Емельяненко Sport24.
Александр Емельяненко и Сергей Харитонов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Емельяненко угодил в скандал. Российский боец в нетрезвом состоянии сел за руль, протаранил два авто, отказался выходить по требованию правоохранителей и оскорблял их.
Российский боец Сергей Харитонов призвал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова изолировать скандального Александра Емельяненко.
На следующий день спортсмен был осужден за неповиновение сотрудникам полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение.
После пьяного скандала руководство Российского чемпионата по боям в клетке (RCC) отменило бой Емельяненко.
Адвокаты российского бойца подали апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения спортсмена, однако суд оставил в силе первоначальный вердикт.
Через несколько дней Емельяненко выступил с заявлением, обвинив правоохранителей в провокации его скандального поведения.
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