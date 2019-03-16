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"На словах ты Лев Толстой": скандальный Емельяненко высмеял бойца, получившего между ног

1.6тЧитать материал на украинском

Российский боец Александр Емельяненко поглумился над своим коллегой и соотечественником Сергеем Харитоновым, который в дебюте своего крайнего боя получил в пах и не сумел продолжить поединок.

Харитонов отказался драться со скандальным спортсменом, сославшись на отсутствие спортивного интереса этого боя.

"Вот и получается: на словах ты Лев Толстой, а на деле… Думаю, знаете и так продолжение. Так вот, я своему слову хозяин. И раз уж на то пошло, у меня отговорок "дайте много денег, тогда и подумаю" не будет. Я с Харитоновым и бесплатно подерусь. Мне корона не жмет", - цитирует Емельяненко Sport24.

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Александр Емельяненко и Сергей Харитонов

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Емельяненко
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минин евген
минин евген
два дебила это сила!
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