На российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза

Российская фигуристка Евгения Медведева столкнулась с неприятной ситуацией во время чемпионата России.

Показательное выступление двукратной чемпионки мира и Европы завершилось тем, что у нее порвался наряд. Евгения решила устроить прокат под композицию Билли Айлиш I don't wanna be you any more в белом платье.

Однако после того, как Медведева вышла на лед, когда согласно хореографии необходимо было двигаться вперед лежа на спине, она зацепила подол коньком. Впрочем, этот момент никак не повлиял на спортсменку, которая выполнила без срывов все элементы.

