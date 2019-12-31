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31 декабря • обновлено в 23:22
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На российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза

3.7т
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Российская фигуристка Евгения Медведева столкнулась с неприятной ситуацией во время чемпионата России.

Показательное выступление двукратной чемпионки мира и Европы завершилось тем, что у нее порвался наряд. Евгения решила устроить прокат под композицию Билли Айлиш I don't wanna be you any more в белом платье.

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Однако после того, как Медведева вышла на лед, когда согласно хореографии необходимо было двигаться вперед лежа на спине, она зацепила подол коньком. Впрочем, этот момент никак не повлиял на спортсменку, которая выполнила без срывов все элементы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала фанатов новым сексуальным прокатом на чемпионате страны, во время которого выступила в ультракороткой юбке.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
фигурное катание
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пис-дес,у чубатых праздник.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Smekalov Sergey, кондом - веди себя прилично, быдлo паРРашное. Таким как ты не место в обществе!
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