На мотогонках в Британии произошла смертельная трагедия

Мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время квалификационной сессии к гонке Isle of Man Tourist Trophy.

Трагедия случилась через 11 минут после начала сессии. На первом же круге гонщик вылетел с трассы и врезался в дерево, в результате чего случился пожар. Мотоциклист скончался на месте.

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"Мы все ошеломлены. Наши мысли сейчас с семьей и друзьями Дэна. Он был популярным, трудолюбивым парнем, который любил гонки, и нам будет очень его не хватать", - прокомментировал трагедию менеджер команды Tyco BMW Филипп Нилл.

30-летний Дэн Нин был родом с самого острова. В текущем сезоне Нин ездил за команду Tyco BMW из Северной Ирландии на основных международных гонках в классе Superbike и Superstock.

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