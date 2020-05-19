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19 мая • обновлено в 16:45
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"На грани срыва": 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс впал в депрессию из-за коронавируса

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23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признался, что испытывает серьезные психологические проблемы из-за коронавируса.

"Пандемия стала испытанием, которого я не ожидал. Эта неопределенность, изоляция в доме и куча вопросов. Когда это закончится? Как изменится наша жизнь, когда это закончится? Делаю ли я все для того, чтобы быть в безопасности? В безопасности ли моя семья? Это сводит меня с ума. Я привык путешествовать, соревноваться, общаться с людьми. Мои эмоции выходят из-под контроля, я нахожусь на грани срыва", – цитирует слова Фелпса издание TheGuardian.

Майкл Фелпс

Майкл Фелпс

Американец, который не раз признавался, что находится в состоянии депрессии, заявил, что психологические проблемы никогда не уходят навсегда.

"Дело в том – и это знают все люди с психологическими проблемами – что это состояние никуда не уходит. Есть просто хорошие и плохие дни, но добраться до финишной прямой у вас никогда не получается. Я давал уже столько интервью, в которых говорил, что прошел терапию и теперь чувствую себя хорошо. Жаль, что это не так", – признался Фелпс.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что испытывает серьезные проблемы с алкоголем.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус плавание
Персона
Майкл Фелпс
Тег
депрессия
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