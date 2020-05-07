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7 мая • обновлено в 18:40
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На чемпиона Европы по волейболу из России Алексея Спиридонова напали с ножом

1.6т
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Двое мужчин напали на чемпиона Европы 2013 года в составе сборной России по волейболу Алексея Спиридонова возле отделения банка в Москве.

"Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, все в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И все это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте были бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления", – цитирует слова Спиридонова издание RT.

Алексей Спиридонов

Алексей Спиридонов

Eurosport

Сейчас 31-летний спортсмен выступает за уфимский "Урал". Несколько месяцев назад он напился и устроил пьяный дебош на детском теннисном турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России напали на известного спортивного журналиста Андрея Блохина.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Волейбол
Место
Россия Москва
Тег
нападение
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