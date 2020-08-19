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Мы жрали допинг, это правда, – российский комментатор Губерниев

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
1,4 т.
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены "жрали" допинг. www.sportsdaily.ru

Знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев признал, что российские спортсмены принимали допинг, но заявил, что сейчас таких проблем у РФ нет.

"Сейчас этого нет. Мы сейчас говорим про старые грехи, которые мы тоже признаем. Мы жрали допинг, это правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и попытались как-то захлопнуть эту крышку. То, что у нас были проблемы на сочинской Олимпиаде, это понятно, но выиграть хотелось. Хотя, наверное, можно было бы сделать это как-то иначе. Еще раз повторяю, сейчас никаких проблем с допингом у российской сборной в любом виде спорта практически нет. Только какие-то единичные случаи", – заявил Губерниев в интервью на YouTube-канале "А поговорить?"

Напомним, что 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Спортсмены из РФ могут выступать на турнирах исключительно в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал главным свидетелем в допинговом скандале России, заявил, что РФ должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио.

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допинговый скандалДмитрий Губерниев
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