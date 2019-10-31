Главная Новости
31 октября • обновлено в 16:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Мы не банановая страна!" В России взбесились из-за высказываний Конора о дагестанцах

Читать материал на украинском

Российские спортсмены и чиновники закатили настоящую истерику из-за высказываний звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Ирландец во время недавней пресс-конференции в Москве назвал дагестанцев трусами, чем вызвал гнев представителей РФ.

"Западное общество привыкло учить нас жить. Это сомнительная идея. Мы сами можем кого-угодно научить, и демократии в том числе. Россия – не банановая страна, это сверхдержава. Мы требуем от наших правоохранительных органов, в рамках нашего законодательства, в частности статьи 282, конкретной реакции. Он нарушил конституцию Российской Федерации", – заявил, в частности, член общественной палаты РФ Султан Хамзаев, пишет "Спорт-Экспресс".

Новости
"Нюхает задницы": МакГрегор публично оплевал Хабиба

Конор МакГрегорв

Конор МакГрегорв

В свою очередь популярный в России боец ММА Магомед Исмаилов оскорбил Конора, назвав того дурачком.

"Все, что Конор сказал о Дагестане, меня задело. Блин, какого хр*на? Смотрел видео и думал, какого люди там вообще продолжают сидеть? Я бы ему дал пощечину, честное слово. Отвесил бы леща. Он – хайповщик, я – тоже. Это была бы самая хайповая пощечина в истории", – заявил Магомед.

Другой боец, Владимир Минеев, возмутился не только высказываниями МакГрегора, но и тем, что у экс-чемпиона UFC множество поклонников в России.

"Меня поражает, что в нашей стране остается много людей, которые оправдывают Конора, приходят к нему с подарками. Я не знаю, как их оправдать. Становится неприятно за тех, кто начинает ограждаться от проблем. После моего видео мне школьники стали писать, что дагестанцы с чеченцами воевали против россиян. Откуда у них такие подтасованные факты?" – отметил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор во время пресс-конференции в Москве жестко прошелся по Хабибу Нурмагомедову, пристыдив его из-за флага России.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Персона
Конор МакГрегор
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
23
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
"...устроили закатили мощную истерику...". Не захлебнитесь, борзописцы помоечные)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel