"Мы не банановая страна!" В России взбесились из-за высказываний Конора о дагестанцах

Российские спортсмены и чиновники закатили настоящую истерику из-за высказываний звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Ирландец во время недавней пресс-конференции в Москве назвал дагестанцев трусами, чем вызвал гнев представителей РФ.

"Западное общество привыкло учить нас жить. Это сомнительная идея. Мы сами можем кого-угодно научить, и демократии в том числе. Россия – не банановая страна, это сверхдержава. Мы требуем от наших правоохранительных органов, в рамках нашего законодательства, в частности статьи 282, конкретной реакции. Он нарушил конституцию Российской Федерации", – заявил, в частности, член общественной палаты РФ Султан Хамзаев, пишет "Спорт-Экспресс".

Конор МакГрегорв

В свою очередь популярный в России боец ММА Магомед Исмаилов оскорбил Конора, назвав того дурачком.

"Все, что Конор сказал о Дагестане, меня задело. Блин, какого хр*на? Смотрел видео и думал, какого люди там вообще продолжают сидеть? Я бы ему дал пощечину, честное слово. Отвесил бы леща. Он – хайповщик, я – тоже. Это была бы самая хайповая пощечина в истории", – заявил Магомед.

Другой боец, Владимир Минеев, возмутился не только высказываниями МакГрегора, но и тем, что у экс-чемпиона UFC множество поклонников в России.

"Меня поражает, что в нашей стране остается много людей, которые оправдывают Конора, приходят к нему с подарками. Я не знаю, как их оправдать. Становится неприятно за тех, кто начинает ограждаться от проблем. После моего видео мне школьники стали писать, что дагестанцы с чеченцами воевали против россиян. Откуда у них такие подтасованные факты?" – отметил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор во время пресс-конференции в Москве жестко прошелся по Хабибу Нурмагомедову, пристыдив его из-за флага России.

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