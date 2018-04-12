"Мурашки по коже": сильнейшая легкоатлетка Украины сделала патриотичное заявление

Сильнейшая легкоатлетка Украины Юлия Левченко призналась, что у нее присутствует патриотизм. Серебряная призерка чемпионата мира и олимпийская чемпионка среди юношей откровенно заявила, что для нее важно, когда поднимается флаг Украины и звучит гимн.

"Все-таки какой-то патриотизм у меня присутствует, это есть. Мурашки по коже, когда поднимается флаг Украины. Когда ты понимаешь, что сделал что-то, что теперь встает весь стадион и слушает твой гимн. Для меня это важно!" - сказала 20-летняя легкоатлетка в программе "От души в душу".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко откровенно высказался о патриотизме.