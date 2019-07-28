Молния убила спортсменку во время забега

Удар молнии убил норвежскую спортсменку во время трейлраннингового забега - спортивной дисциплины, подразумевающей бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования

По информации Le Soir, молния поразила 45-летнюю бегунью на высоте две тысячи метров над уровнем моря. RaiNews уточняет, что в тот момент забег уже прервали из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке. Спортсменка была жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в больнице.

На прошлой неделе в Италии держалась высокая температура. 27 июля в стране начались сильные грозы, сопровождающиеся ураганным ветром и градом. Оранжевый уровень предупреждения об опасности был объявлен в ряде северных и центральных районов.

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