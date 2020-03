Международный олимпийский комитет (МОК) не считает необходимым переносить Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

"Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать все, чтобы предотвратить распространение вируса МОК по-прежнему полностью нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на данный момент будут контрпродуктивными", — говорится в сообщении.

