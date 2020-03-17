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17 марта • обновлено в 20:28
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МОК отказался переносить Олимпиаду из-за коронавируса

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Международный олимпийский комитет (МОК) не считает необходимым переносить Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

"Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать все, чтобы предотвратить распространение вируса МОК по-прежнему полностью нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на данный момент будут контрпродуктивными", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Олимпиада-2020
Место
Япония Токио
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