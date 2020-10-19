Мексиканский рестлер умер после потери сознания на ринге. Видео

26-летний мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, известный под псевдонимом "Принц воздуха", потерял сознание во время одного из шоу в пригороде Мехико и умер в больнице.

Как сообщает издание The Sun, спортсмен получил два удара в грудь, после чего резко упал на настил. Его соперник и судья поединка сразу поняли серьезность ситуации и попытались оказать ему первую помощь.

Несмотря на это, третий рестлер подумал, что это часть шоу, и Салазар притворяется. Он выбежал на ринг и напал на своего коллегу, который пытался спасти "Принца воздуха", пока не понял, что на его глазах развернулась настоящая трагедия.

Салазар умер в больнице через дорогу от арены, на которой прошло его последнее выступление. У него был диагностирован разрыв аневризмы головного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный мексиканский рестлер умер после неудачного приема.