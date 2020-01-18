МакГрегор – Серроне: смотреть онлайн UFC 246

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор на вечере UFC 246 вновь выйдет в октагон после полуторагодичного отсутствия.

В субботу, 18 января, ирландский экс-чемпион в Лас-Вегасе сразится с американцем Дональдом Ковбоем Серроне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Серроне. Ориентировочное начало – в 06:00 по киевскому и в 07:00 по московскому времени в воскресенье, 19 января.

МакГрегор – Серроне

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

UFC 246. Полусредний вес

Лас-Вегас, T-Mobile Arena

Рефери: Херб Дин (США)

Конор МакГрегор (Ирландия) – Дональд Серроне (США)

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СУТКИ ДО БОЯ. Приветствуем всех! Вот мы и дождались долгожданного возвращения Конора МакГрегора!

ПРОМО БОЯ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на телеканале Setanta Sports Ukraine, где начиная с 5:00 можно будет посмотреть весь кард UFC 246.

В России поединок Конора и Ковбоя покажет канал РЕН ТВ, который успел оскандалиться с анонсом шоу.

ПРОГНОЗ НА МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Фаворитом противостояния считается ирландский экс-чемпион. Ставки на победу МакГрегора принимаются с коэффициентом 1,33. А успех Ковбоя оценивается котировкой 3,30.

При этом аналитики твердо уверены, что бой завершится досрочно, и не пройдет всю дистанцию в пять раундов. Показатели на соответствующую позицию достигают уровня 1,17.

Конор МакГрегор

ГОНОРАРЫ БОЯ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Конор получит за свое возвращение гарантированные 4,1 миллиона долларов. При этом ожидается, что отчисления ирландцу от продаж трансляций превысит 30 млн.

Американский боец в свою очередь точно заработает 1,3 миллиона. Еще столько же ему выплатят за показ боя.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Конор МакГрегор:

– На данном этапе очень сложно не уважать Дональда. 19 января прольется кровь, но вражды не будет. Предсказываю, что бой завершится нокаутом. В настоящий момент я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности выступить перед поклонниками. Меня ждет бой с серьезным соперником, ветераном игры, но сейчас я в ударе. Не думаю, что изменился. Просто полностью сосредоточен и счастлив быть здесь.

МакГрегор – Серроне

Дональд Серроне:

– Он бывший чемпион в двух дивизионах. Можно смело сказать, что это будет самая тяжелая битва, в которой я когда-либо принимал участие. Я в восторге. Мне всегда говорили: "Ковбой, ты можешь показать себя в большом бою?" Хорошо, ублюдки, вот и он. Давайте посмотрим. Мы собираемся сорвать крышу с этого здания. Не могу дождаться схватки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор накануне своего возвращения в октагон побывал в Киеве.

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