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24 октября • обновлено в 15:09
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МакГрегор жестоко высмеял Хабиба, пристыдив его за флаг России

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор пренебрежительно отозвался о своем принципиальном оппоненте - нынешнем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Я вообще не уверен: он представляет Россию? Я не думаю, что он представляет Россию. В своей жизни я не видел никого, кто бы представлял Россию. Он не укрывается флагом РФ, как это с гордостью делаю я с ирландским флагом", - заявил Хабиб.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор МакГрегор в Москве признался, что подарил бутылку виски президенту РФ Владимиру Путину, однако служба безопасности лидера Кремля не дала тому попробовать напиток.

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Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия Москва
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вонять в твиттере - все, что осталось этому неудачнику. Если ты такой герой, выйди в октагон и победи Хабиба. Тепло кукурузное.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
У х.охлов что ли научился? Ну еще раз люлей получит...
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