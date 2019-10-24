МакГрегор жестоко высмеял Хабиба, пристыдив его за флаг России

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор пренебрежительно отозвался о своем принципиальном оппоненте - нынешнем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

Конор МакГрегор

"Я вообще не уверен: он представляет Россию? Я не думаю, что он представляет Россию. В своей жизни я не видел никого, кто бы представлял Россию. Он не укрывается флагом РФ, как это с гордостью делаю я с ирландским флагом", - заявил Хабиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор МакГрегор в Москве признался, что подарил бутылку виски президенту РФ Владимиру Путину, однако служба безопасности лидера Кремля не дала тому попробовать напиток.

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