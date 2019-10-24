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24 октября • обновлено в 12:21
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МакГрегор в Москве: в России наглядно показали, как Конор "разорвал" Хабиба – фотофакт

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Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор в четверг, 24 октября, прибыл в Москву.

Приезд экс-чемпиона мира в легком весе вызвал невероятный ажиотаж среди журналистов и болельщиков. Зал, где состоится пресс-конференция, буквально атаковали толпы поклонников Конора и представителей СМИ, пишет "Спорт-Экспресс".

Конор МакГрегор проиграл в 2018 году Хабибу Нурмагомедову

Конор МакГрегор проиграл в 2018 году Хабибу Нурмагомедову

При этом издание напомнило, что бывший соперник ирландца и нынешний чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на днях бойкотировал встречу с журналистами в Москве.

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"Была версия, что Хабиб не пошел на пресс-конференцию из-за того, что зал был неполон. Это, конечно, слух. А вот что точно: на прессухе Конора народа будет больше раз в пять, чем на прессухе Хабиба", – пишет СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор 22 октября впервые посетил Украину, а во время пресс-конференции высказался о президенте Владимире Зеленском.

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Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия Москва
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