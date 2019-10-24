МакГрегор в Москве: в России наглядно показали, как Конор "разорвал" Хабиба – фотофакт

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор в четверг, 24 октября, прибыл в Москву.

Приезд экс-чемпиона мира в легком весе вызвал невероятный ажиотаж среди журналистов и болельщиков. Зал, где состоится пресс-конференция, буквально атаковали толпы поклонников Конора и представителей СМИ, пишет "Спорт-Экспресс".

Конор МакГрегор проиграл в 2018 году Хабибу Нурмагомедову

При этом издание напомнило, что бывший соперник ирландца и нынешний чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на днях бойкотировал встречу с журналистами в Москве.

Была версия, что Хабиб не пошёл на пресс-конференцию из-за того, что зал был неполон. Это, конечно, слух. А вот что точно: на прессухе Конора народа будет больше раз в пять, чем на прессухе Хабиба pic.twitter.com/XEti1cFkFo — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 24 октября 2019 г.

"Была версия, что Хабиб не пошел на пресс-конференцию из-за того, что зал был неполон. Это, конечно, слух. А вот что точно: на прессухе Конора народа будет больше раз в пять, чем на прессухе Хабиба", – пишет СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор 22 октября впервые посетил Украину, а во время пресс-конференции высказался о президенте Владимире Зеленском.

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