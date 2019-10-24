"Нюхает задницы": МакГрегор публично оплевал Хабиба

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор МакГрегор рассказал, почему не посетил бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в Абу-Даби, унизив россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Почему не посетил бой в Абу-Даби? Я побил Порье за 99 секунд, и мне это было неинтересно. Хабиб нюхает задницы и зарабатывает этим на жизнь. Он целый раунд нюхал задницу. А если он хочет узнать, как пахнет мой кулак, может спросить своего брата", – цитирует Конора Евроспорт.

Ранее ирландец на пресс-конференции в Москве обвинил Нурмагомедова в трусости. До этого МакГрегор жестоко высмеял Хабиба, пристыдив его за флаг России.

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