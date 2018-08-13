МакГрегор – Нурмагомедов: назван фаворит супербоя UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считается фаворитом боя с ирландцем Конором МакГрегором. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоится 6 октября в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов. Ориентировочное начало – в 5:00 воскресенья, 7 октября, по киевскому времени.

Ставки на победу российского чемпиона принимаются с коэффициентом 1,61. Триумф же МакГрегора оценивается котировкой 2,30. Аналитики уверены, что бой не пройдет всю дистанцию в пять раундов. Показатели на соответствующую позицию достигают уровня 1,36. При этом на победу МакГрегора в первом или втором раунде можно поставить с коэффициентом 3,75.

Отметим, что поединок МакГрегор – Нурмагомедов будет титульным. Россиянин проведет защиту чемпионского пояса в легком весе в рамках турнира UFC 229. Бой считается одним из самых долгожданных в смешанных единоборствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор избежал тюремного заключения за нападение на автобус, в котором находился его будущий соперник Хабиб Нурмагомедов.