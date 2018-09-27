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МакГрегор – Нурмагомедов: где смотреть чемпионский супербой UFC

11тЧитать материал на украинском

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор в субботу, 6 октября, проведет первый за два года бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В поединке, который пройдет в Лас-Вегасе, соперником "Ноториуса" станет российский чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов. Начало вечера UFC 229 – в 5:15 утра воскресенья, 7 октября, по киевскому времени.

Увидеть трансляцию из Лас-Вегаса можно будет в эфире канала 2+2. Кроме того, бой Конор – Хабиб покажет сайт OBOZREVATEL.

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Также поединок будет показан российскими вещателями "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

МакГрегор – Нурмагомедов: где смотреть чемпионский супербой UFC

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по внешним связям Чеченской Республики Джамбулат Умаров стал посмешищем в сети после того, как оскорбил Конора МакГрегора. Сам ирландский боец эпично высказался о дагестанцах.

В свою очередь Хабиб Нурмагомедов угодил в громкий скандал, вступив в грандиозную словесную перепалку с российским исполнителем Тимати. Кроме того спортсмен неоднозначно высказался о президенте РФ Владимире Путине.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
СШАЛас-Вегас
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Collins Robin
Collins Robin
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