"Это противно слушать": Лукашенко рассказал, как из-за допинга "Россию наклоняют на колено"

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ситуацию с отстранением России от Олимпиады-2020 и других мультиспортивных турниров.

"Когда они отнекиваются, это противно слушать, потому что допинг есть везде. Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет... И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребенка: смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно", – заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова помочь чистым российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде.

"Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян", – уточнил Александр Григорьевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российских спортсменов отказаться от участия в международных соревнованиях.

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