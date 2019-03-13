МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Конор провернул подлый трюк перед арестом

1.8тЧитать материал на украинском

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор, которого задержали в Майами за грабеж и хулиганство , перед инцидентом с помощью подлости завладел смартфоном фаната.

Ирландец разбил телефон англичанина, который пытался его сфотографировать в 5 утра на выходе из отеля в Майами.

Лондонец Ахмед Абдирзак рассказал свою версию конфликта.

"Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник. После вечеринки мы вышли на улицу и ждали парковщика с нашей машиной. Вышел Конор. Я достал телефон, чтобы сфотографироваться с ним. Сначала он подошел ко мне и сделал вид, что хочет пожать руку. Но сразу после этого Конор вырвал мой телефон и начал его разбивать. Охранники окружили меня и вытолкнули подальше, пока он топтался по нему. Он был очень груб: "****** [убирайся] отсюда! Пошел вон!" И я такой: "Эй, сэр, а могу я получить свой телефон обратно". Но охранники сказали: "Убирайся, мужик. Делай, что сказал Конор", – цитирует Абдирзака TMZ.

Потом Макгрегор посмеялся, положил телефон в карман, сел в машину и уехал. Когда подошел менеджер отеля, то Ахмед вызвал полицию.

"Самое обидное, что на том телефон были фотографии сына, которые я, возможно, никогда не увижу. Я не успел их загрузить в iCloud", – добавил Абдирзак.

Позже спортсмен заплатил 12,5 тысячи долларов и был выпущен под залог. Представители МакГрегора заявили, что боец готов к полному сотрудничеству со следствием.

Новости
"Даже не вякнул": стало известно, на что пошел Конор ради встречи с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Конор МакГрегор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения