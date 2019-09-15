Колесо и сальто: известный боец устроил бой года в UFC - опубликовано видео

Известный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Мичел Перейра выдал фантастический бой на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере.
Мичел Перейра - Тристан Коннели
Мичел Перейра - Тристан Коннели
В поединке против Тристана Коннели Перейра скакал по всему октагону, крутил колесо, а оборону Коннели в партере прошел задним сальто.
🤣 Michel Pereira is out here doing gymnastics routines pic.twitter.com/8SJfsqb5N9— ESPN MMA (@espnmma) September 15, 2019
We... but... that's... how... #UFCVancouver pic.twitter.com/MFadI0oGho— UFC (@ufc) September 15, 2019
Стоит отметить, что такие трюки не помогли Мичелу – Коннели выиграл бой единогласным решением судей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Перейра своей техникой произвел настоящий фурор на турнире Road FC.
По ходу схватки бразилец неоднократно демонстрировал нестандартные приемы: крутил вертушки, исполнял лунное сальто и использовал клетку, чтобы оттолкнуться и ударить оппонента.
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