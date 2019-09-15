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15 сентября • обновлено в 22:57
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Колесо и сальто: известный боец устроил бой года в UFC - опубликовано видео

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Известный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Мичел Перейра выдал фантастический бой на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере.

Мичел Перейра - Тристан Коннели

Мичел Перейра - Тристан Коннели

Мичел Перейра - Тристан Коннели

Мичел Перейра - Тристан Коннели

В поединке против Тристана Коннели Перейра скакал по всему октагону, крутил колесо, а оборону Коннели в партере прошел задним сальто.

Стоит отметить, что такие трюки не помогли Мичелу – Коннели выиграл бой единогласным решением судей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Перейра своей техникой произвел настоящий фурор на турнире Road FC.

По ходу схватки бразилец неоднократно демонстрировал нестандартные приемы: крутил вертушки, исполнял лунное сальто и использовал клетку, чтобы оттолкнуться и ударить оппонента.

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Темы
MMA UFC
Место
Канада Ванкувер
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