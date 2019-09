Колесо и сальто: известный боец устроил бой года в UFC - опубликовано видео

Известный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Мичел Перейра выдал фантастический бой на турнире UFC Fight Night 158 в канадском Ванкувере.

В поединке против Тристана Коннели Перейра скакал по всему октагону, крутил колесо, а оборону Коннели в партере прошел задним сальто.

