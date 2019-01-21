Кикбоксер сумасшедшим ударом уничтожил огромного сумоиста - опубликовано видео

В сети набирает популярность архивное видео 14-летней давности поединка между знаменитым голландским кикбоксером Реми Бонсьяки и японским сумоистом Акебоно.

На тот момент 21-летнего Реми называли Летучий голландец. Это прозвище он получил за счет своих фирменных фишек - ударами ногами в голову с места, в прыжке и ударами коленями в прыжке.

Один из таких ударов и стал фатальный для японца, имевшего высший титул в сумо – Ёкодзуна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, боец на турнире по ММА (смешанные боевые искусства) отметился невероятно эффектным ударом, который в простонародье называют "вертушкой". Взрывной и резкий ударник в весе до 52.2 кг в стиле боевиков 80-х вырубил соперника.

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