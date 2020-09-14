Казнь Навида Афкари вызвала гнев в мире: спортивные итоги 13 сентября

Фанаты "Вест Хэма" возмутились отсутствием украинца Андрея Ярмоленко в составе на первый матч сезона, а мадридский "Реал" официально заявил Андрея Лунина.

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