Казнь Навида Афкари вызвала гнев в мире: спортивные итоги 13 сентября

Фанаты "Вест Хэма" возмутились отсутствием украинца Андрея Ярмоленко в составе на первый матч сезона, а мадридский "Реал" официально заявил Андрея Лунина.
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