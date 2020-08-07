Из-за украинки: допинг-палач России Родченков объяснил, почему рассказал о махинациях

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал главным свидетелем по допинговому скандалу России, заявил, что просьба бывшего заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных подменить пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко окончательно убедила его рассказать о махинациях.

"Внутренние порывы, метания – они у меня были всегда. Когда в последний день в Сочи я менял пробы, я знал, что рано или поздно об этом расскажу. Но на самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной. Это предложение меня прям выбесило: "Ну как же так, вы чего? Я под расстрелы не подписывался, и в пытках я не участвую"", – цитирует слова Родченкова издание "Медуза".

Еще один случай, который его потряс, был связан уже с двумя российскими спортсменками.

"Еще был один случай, который меня в самом начале потряс, – мы тогда еще не знали, как открывать пробы Б. Две бегуньи то ли на 800 метров, то ли на 1500 метров попались на допинге. Нагорных сказал: "Московскую сохраняем, второй – рубить голову". При этом московская девчонка была среднего уровня, а вторая – очень перспективная. Я тогда подумал: "Ну как так можно, не глядя..."" – вспомнил Родченков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории назвал Россию под руководством Владимира Путина позором всего мира и заявил, что РФ должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио.