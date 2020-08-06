Исинбаеву разочаровал отдых в Сочи

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, за весь отдых в Сочи, покупались в море лишь один раз.

Спортсменка уточнила, что "антураж" Сочи напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно.

"Берег и дно в булыжниках. Босыми ногами ходить по берегу неудобно. Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников", – отметила она

Елена Исинбаева высказалась об отдыхе в Сочи Instagram Елены Исинбаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитую российскую фигуристку Александру Бойкову, которая отправилась на отдых в оккупированный Крым, шокировал уровень жизни на полуострове.