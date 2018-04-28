IAAF заставит спортсменок бороться с мужчинами

Спортсменки с высоким уровнем тестостерона теперь будут соревноваться с мужчинами. Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выпустила новые правила, которые уже в ноябре вступят в силу.

Анализ на гормоны сдавали и раньше, однако теперь он будет влиять на допуск к соревнованиям, сообщает Коммерсант. Спортивная организация хочет обеспечить атлетам равные условия, а проведенные исследования показали: у атлеток с повышенным мужским гормоном действительно преимущество перед остальными женщинами.

По новым правилам Международной федерации легкой атлетики, у спортсменок с повышенным тестостероном будет два варианта. Девушка может поддерживать нормальный уровень гормона с помощью специальных препаратов — тогда она остается в женской лиге. При отказе от лечения можно выступить в мужских соревнованиях.

Одной из самых известных спортсменок с повышенным уровнем тестостерона является южноафриканская бегунья Кастер Семеня. После долгих разбирательств по поводу ее половой принадлежности Семене разрешили выступить в женских соревнованиях, где она завоевала два олимпийских золота на дистанции 800 м.