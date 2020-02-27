Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который 5 лет назад принял российское гражданство, считает, что в Украине нет истинных украинцев.

Алексей Олейник @alexeyoleynik1

"Часть Украины множество лет переходила из одного подданства в другое. Австро-Венгрия, Россия и так далее. Там крови перемешаны. Какие угодно — но только не украинские. А у меня на поколений восемь все просматривается вглубь, до гайдамаков. Предъявляют же мне что-то люди, у которых папа венгр, а мама — украино-полька. Настоящий украинский язык не понимают. А я говорю на чистой мове Тараса Шевченко — а не на мове вот этих самых", - отметил Олейник в интервью "СЭ".

Спортсмен поведал российским СМИ, как у него на родине обстоят дела с русским языком.

"Будешь говорить по-русски — кто-то возмутится: "Ты охренел тут балакать на российской мове, ця мова заборонена", - признался боец.

Олейник родился и жил в Харькове. В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина

Напомним, что Олейника жестко избили в первом же бою за Россию.

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