Хабиб заставил фаната "Барселоны" произнести кричалку в честь "Реала" ради фото

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поставил оригинальное условие юному фанату, который хотел сфотографироваться с кумиром.

На просьбу о совместном снимке Хабиб отметил, что не будет фотографироваться с поклонником каталонской "Барселоны".

"Нет, брат. Только "Реал" Мадрид. Это не зависит от того, есть там Роналду или нет. Если ты скажешь "Hala Madrid!" ("Да здравствует Мадрид!" – традиционное приветствие болельщиков "Королевского клуба" – ред.) я сделаю фото с тобой. Скажи это, давай!" – сказал Нурмагомедов.

Юный фанат произнес фразу после чего, смог сфотографироваться с чемпионом UFC. Соответствующее видео было размещено на видеохостинге Streamable.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец Конор МакГрегор не смог претендовать на матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым.