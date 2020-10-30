Хабиб выругался в адрес Макрона

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
1,0 т.
Хабиб Нурмагомедов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал тварью президента Франции Эммануэля Макрона.

Гнев бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вызвали слова французского лидера о том, чтоб в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был обезглавлен школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скоро в расчете и вы это увидите", – написал Хабиб на своей странице в социальной сети Instgram.

При этом на лицо Макрона Нурмагомедов нанес отпечаток ботинка.

Хабиб пригрозил Макрону расправой

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель французской средней школы Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. После этого в Ницце было совершено нападение на храм, в результате чего погибли три человека.

Теракт в НиццеЭммануэль МакронХабиб Нурмагомедов