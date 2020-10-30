Хабиб выругался в адрес Макрона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал тварью президента Франции Эммануэля Макрона.

Гнев бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вызвали слова французского лидера о том, чтоб в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был обезглавлен школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скоро в расчете и вы это увидите", – написал Хабиб на своей странице в социальной сети Instgram.

При этом на лицо Макрона Нурмагомедов нанес отпечаток ботинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель французской средней школы Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. После этого в Ницце было совершено нападение на храм, в результате чего погибли три человека.