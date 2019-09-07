Хабиб - Порье: весь бой на видео

Американский боец Дастин Порье не смог составить конкуренцию чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Россиянин в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этого поединка.

Новости Назван следующий претендент на чемпионский пояс Хабиба

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

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