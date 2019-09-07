Хабиб - Порье: весь бой на видео

Американский боец Дастин Порье не смог составить конкуренцию чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
Россиянин в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этого поединка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.
При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.
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