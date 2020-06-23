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Губерниев после выступления Путина посоветовал футболистам "затянуть пояса"

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
1,2 т.
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно введения повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян.

По мнению одиозного журналиста футболисты и хоккеисты "попали".

"Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне... Потерпите, родимые, затяните пояса", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Губерниев после выступления Путина посоветовал футболистам "затянуть пояса"

Губерниев после выступления Путина посоветовал футболистам "затянуть пояса" t.me/RealGuberniev/719

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении предложил с января 2021 года повысить налоговые ставки с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год (более 72 тысяч долларов).

Пресс-конференция ПутинаДмитрий Губерниев
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