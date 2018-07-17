Грабитель нарвался на бойца ММА и сильно пожалел: опубликовано видео

Американский боец смешанного стиля (MMA) Серхио Эрнандес задержал грабителя, попытавшегося обокрасть его дом.

Возвращаясь домой вместе с отцом, Эрнандес заметил незнакомца на заднем дворе. Сперва мужчина объяснил свое вторжение тем, что пытался скрыться от собаки, но спортсмен заметил открытое окно, ведущее в одну из комнат, и заподозрил правонарушение.

Преступник попытался убежать, но боец применил свои навыки, сковав движения нарушителя "треугольником".

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